Прогноз погоды на 8 и 9 октября в Кирове: воздух прогреется до +12 градусов

В выходные в Кирове ожидается пасмурная и облачная с прояснениями погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в субботу, 8 октября, в Кирове будет пасмурно. Воздух прогреется до +7… +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11. Ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером вновь станет пасмурно. Ночью температура воздуха составит +8 градусов. Западный ветер сменится юго-западным и подует со скоростью 4-10 м/с. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

В воскресенье, 9 октября, в городе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха утром достигнет +11 градусов. Днем в городе потеплеет на один градус. Вечером столбик термометра окажется на отметке +10. Скорость юго-западного ветра составит 6-12 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

Напомним, что октябрь в Кировской области окажется теплым и дождливым. Однако в конце месяца придет резкое похолодание, возможны осадки в виде снега.