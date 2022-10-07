В Кирове на Покровскую субботу до кладбищ организуют дополнительные автобусы

На дополнительных рейсах кировчане смогут добраться до Федяковского, Макарьевского и Филейского погостов. Фото: admkirov.ru

В Покровскую субботу, 8 октября, для кировчан организуют дополнительные автобусные рейсы к основным кладбищам города. Как сообщили в горадминистрации, транспорт выделило АТП.

На Федяковское кладбище будет ходить один автобус. Он будет отправляться от остановки «Улица Кирова» в Нововятске в 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30. Обратные рейсы запланированы на 8.30, 9.30, 11.30, 13.00, 14.00.

До Макарьевского погоста пустят четыре автобуса. На них можно сесть у дома № 78 на улице Профсоюзной. Отправляться они будут по мере заполнения с 7.00 до 15.00.

На Филейское кладбище будут ходить три транспортных средства. Их отправление также будет зависеть от заполнения пассажирами. Уехать на них можно будет от остановки «Площадь ХХ партсъезда» с 7.00 до 15.00.

Стоимость поездки составит 40 рублей, льготный проезд - 35 рублей.