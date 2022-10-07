Кировчан приглашают на городскую ярмарку 7 и 8 октября

В пятницу и субботу на Театральной площади в Кирове работает ярмарка. Фото: admkirov.ru

На Театральной площади в Кирове 7 и 8 октября проходит городская ярмарка. Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, кировчане могут приобрести продукцию с 09.00 до 15.00.

В ярмарке принимают участие фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребкооперативы и жители, ведущие личные подсобные хозяйства.

Покупатели смогут приобрести мед, сыры и молочную продукцию, овощи, кондитерские изделия, соленья, чай и специи. На ярмарке также будут представлены сезонная одежда, головные уборы, трикотаж, товары для дома и изделия мастеров.