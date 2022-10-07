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Происшествия7 октября 2022 7:52

В Кировской области в пожаре погиб 54-летний мужчина

Трагедия произошла в Фаленском районе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 6 октября, в Кировской области в пожаре погиб 54-летний житель. По информации регионального Следкома, возгорание произошло в одном из домов деревни Филейка Фаленского района.

В момент пожара мужчина находился в помещении, спасти его не удалось. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, что в Кирове произошел пожар в госпитале ветеранов. Из больницы пришлось экстренно эвакуировать 47 человек.