В Кировской области в пожаре погиб 54-летний мужчина

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 6 октября, в Кировской области в пожаре погиб 54-летний житель. По информации регионального Следкома, возгорание произошло в одном из домов деревни Филейка Фаленского района.

В момент пожара мужчина находился в помещении, спасти его не удалось. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, что в Кирове произошел пожар в госпитале ветеранов. Из больницы пришлось экстренно эвакуировать 47 человек.