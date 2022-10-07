В Кирове 7 октября пройдут плановые отключения воды и электроэнергии

Компании приносят жителям извинения за доставленные неудобства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 7 октября, в доме на улице Матросова, 20 и Карла Маркса, 56 запланировано отключение холодной воды. Работы на сетях в микрорайоне Лянгасово планируют завершить к 17.00, в Первомайском районе - к 18.00. Как уточнили в МУП «Водоканал», для жителей организуют подвоз воды.

Кроме того, плановый и капитальный ремонт оборудования проведет АО «Горэлектросеть». Кировчан предупреждают, что электроэнергии не будет в домах по улицам Кольцова, 2, 4, 4а, 10 и Молодой Гвардии, 42а.

Отключения также пройдут в Нововятском районе города: в поселке Победилово на улице Аэропорт, 2а, улице Бронниковых, 6а, 10, 11, 12а, 14, 16, 19, 21Б и на Пермской улице, 9 в слободе Дымково. Работы проведут в течение трех-восьми часов. Для уточнения информации потребители могут обращаться по телефону: 529-555, 255-977.