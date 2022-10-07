В Кирове благоустроили дворы двух домов по улице Воровского

В обоих дворах установили детские площадки. Фото: admkirov.ru

В Кирове по проекту поддержки местных инициатив благоустроили еще два двора. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы прошли во дворах домов №163 и 137 по улице Воровского. На первой территории обустроили детскую площадку, придомовые проезды и тротуары, отремонтировали дорогу. Во втором дворе также появилась большая детская площадка с игровым и спортивным оборудованием, рядом обустроили пешеходные дорожки и лавочки.

Инициативная группа, разработавшая проект благоустройства двора дома №137, планирует вновь участвовать в конкурсе. На очереди - ремонт придомового проезда и озеленение территории. Всего в Ленинском районе подано более 90 заявок на участие в ППМИ-2023.