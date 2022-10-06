В Кировской области полицейские нашли двух грибников, пропавших в лесу

Потерявшихся мужчину и женщину нашли живыми и здоровыми и доставили домой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Лебяжском районе полицейские разыскали двух грибников, заблудившихся в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 5 октября в полицию сообщили о двух пропавших людях: 46-летней жительнице Лебяжья и 59-летнем брате ее мужа. Они выехали за грибами в район села Синцово и не вернулись домой.

В поисках участвовал личный состав пункта полиции. Использовались громкоговорители и сигнальные ракеты. Сотовая связь практически не работала. Трудностей добавлял рельеф местности: овраги, заросшие лесами. Только утром 6 октября чудом удалось связаться с пропавшими: они пояснили, что заблудились, набрели на охотничью вышку и там провели ночь.

Полицейские попросили о помощи охотников, которые хорошо знают лес и месторасположение вышек. После совместного объезда каждой из них нашлась и искомая, где находились пропавшие грибники. Их, живыми и здоровыми, доставили домой.