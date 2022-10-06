В Кирове «черный риэлтор» получил 4,5 года тюрьмы

Мужчину осудили за мошенничество в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили «черного риэлтора». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого два человека лишились жилья. Об этом сообщает областная прокуратура.

В середине 2014 года мужчина предложил матери и ее сыну переоформить их трехкомнатную квартиру на себя, якобы намереваясь приобрести их жилье в рассрочку. В итоге, получив их согласие, мужчина провел процедуру перехода права собственности, фактически похитив его. Обманутая семья получила лишь часть средств. Причиненный ущерб оценили в 3,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Оказалось, что кировчанин ранее уже был судим - за организацию и проведение азартных игр, а также вождение в пьяном виде. Суд вынес приговор: 4,5 года в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Ему также запрещено будет садиться за руль на протяжении двух лет.