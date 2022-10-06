К 2025 году кировчане будут зарабатывать в среднем 50 тысяч в месяц

На данный момент средняя зарплата кировчан составляет чуть больше 40 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2025 году средняя зарплата кировчан может вырасти до 50 тысяч рублей. Такие выводы указаны в прогнозе социально-экономического развития региона.

Проект охватывает 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. По этим данным, сейчас номинальная начисленная среднемесячная зарплата кировчан составляет 40223 рубля. Согласно оптимистичному варианту, к 2025 году показатель увеличится до 50560 рублей. Среднедушевой денежный доход в месяц на данный момент составляет 29804 рубля, к 2025 году он вырастет до 36195 рублей - в лучшем случае.

Прогноз также касается и других показателей: численности населения области, торговли, баланса трудовых ресурсов и так далее. Документ опубликован на сайте Минэкономразвития Кировской области, ознакомиться с ним можно здесь.