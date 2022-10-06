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Общество6 октября 2022 10:11

К 2025 году кировчане будут зарабатывать в среднем 50 тысяч в месяц

Таков прогноз Минэкономразвития на ближайшие годы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На данный момент средняя зарплата кировчан составляет чуть больше 40 тысяч рублей.

На данный момент средняя зарплата кировчан составляет чуть больше 40 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2025 году средняя зарплата кировчан может вырасти до 50 тысяч рублей. Такие выводы указаны в прогнозе социально-экономического развития региона.

Проект охватывает 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. По этим данным, сейчас номинальная начисленная среднемесячная зарплата кировчан составляет 40223 рубля. Согласно оптимистичному варианту, к 2025 году показатель увеличится до 50560 рублей. Среднедушевой денежный доход в месяц на данный момент составляет 29804 рубля, к 2025 году он вырастет до 36195 рублей - в лучшем случае.

Прогноз также касается и других показателей: численности населения области, торговли, баланса трудовых ресурсов и так далее. Документ опубликован на сайте Минэкономразвития Кировской области, ознакомиться с ним можно здесь.