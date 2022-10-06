В Кирове в столкновении трех автомобилей погибли два человека

Три машины столкнулись на трассе «Киров - Советск - Яранск». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 октября в 17.35. На 16 км дороги «Киров - Советск - Яранск» столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Ларгус» и две «Лады Гранты». В результате погибли два человека - 66-летний водитель одной из «Грант» и 36-летний водитель «Ларгуса». Еще один 37-летний мужчина, пассажир одного из автомобилей, получил травмы.

По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.