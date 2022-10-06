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Происшествия6 октября 2022 8:25

В Кировской области женщину сбил грузовой поезд

С различными травмами ее доставили в больницу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По факту происшествия проводится проверка. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

По факту происшествия проводится проверка. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Кировской области женщину сбил грузовой поезд. О происшествии сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 4 октября на станции Лянгасово. По данным ведомства, женщина шла вдоль железнодорожных путей. Скорее всего, поезд зацепил ее. Машинист применил экстренное торможение и громко сигналил, однако избежать случившегося не удалось. Женщину с различными травмами доставили в больницу Кирова.

По данному факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях.