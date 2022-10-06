В Кирове автобус №12 продолжит ходить до деревни Никуленки

Рейсы до деревни и обратно будут выполняться четыре раза в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове часть маршрутов общественного транспорта перевели на зимний режим работы. В связи с этим сокращаются и рейсы до дачных участков. Так, автобус №12 летом ходил до деревни Никуленки. Его также должны были сократить, однако по обращениям кировчан все же решили сохранить.

Как сообщает мэрия, деревня Никуленки сейчас активно застраивается, и многие горожане живут там круглогодично. Кроме того, маршрут №12 используют жители деревни Шустовы. В итоге до Никуленок автобус будет ходить четыре раза в день и столько же обратно. Рейсы будут осуществляться с 6 октября. Расписание можно узнать на сайте ЦДС.