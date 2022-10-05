В Кирове врачи помогли мальчику из Татарстана с серьезной травмой колена

Операция заняла всего 45 минут. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли подростку из Татарстана, получившему серьезную травму колена. Об этом рассказали в областном Минздраве.

14-летний мальчик упал с велосипеда, в результате чего получил закрытый внутрисуставной перелом большеберцовой кости и повреждение передней крестообразной связки. Врачи предложили консервативное лечение, наложив лонгетную повязку. Из-за этого мальчик передвигался на костылях больше месяца. В итоге родители решили обратиться в кировскую травматологию.

МРТ подтвердило диагноз, и на следующий день состоялась операция. С помощью малоинвазивного вмешательства врач провел ревизию коленного сустава, определил отрыв межмыщелкового возвышения с повреждением передней крестообразной связки и удалил поврежденную связку. Взамен нее сформировалась новая, из трансплантата сухожилия. Операция длилась всего 45 минут. Уже сегодня мальчика отправили обратно в Татарстан на амбулаторное лечение.