К юбилею Кирова благоустроят крупнейшие парки города

Парк имени Кирова и Александровский сад благоустроят к юбилею города. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове идет подготовка к благоустройству крупнейших парков города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы запланированы в Александровском саду и парке имени Кирова. Благоустройство пройдет в рамках подготовки к юбилею областного центра.

В Александровском саду отремонтируют пешеходные дорожки и ограждение набережной, а также установят малые архитектурные формы. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, готово техзадание. Вскоре будет заключен аукцион. Параллельно с этим идет разработка проекта ремонта Береговой и Центральной ротонд, входного кортика и чугунного ограждения, а также благоустройства всей территории.

Помимо того, сейчас подготовлена документация для поставки уличной мебели в парк имени Кирова. Власти совместно с предпринимателями определяют дополнительные площадки для благоустройства.