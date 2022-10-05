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Общество5 октября 2022 14:26

К юбилею Кирова благоустроят крупнейшие парки города

Ведется разработка проектов по каждому из общественных пространств
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Парк имени Кирова и Александровский сад благоустроят к юбилею города.

Парк имени Кирова и Александровский сад благоустроят к юбилею города.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове идет подготовка к благоустройству крупнейших парков города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы запланированы в Александровском саду и парке имени Кирова. Благоустройство пройдет в рамках подготовки к юбилею областного центра.

В Александровском саду отремонтируют пешеходные дорожки и ограждение набережной, а также установят малые архитектурные формы. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, готово техзадание. Вскоре будет заключен аукцион. Параллельно с этим идет разработка проекта ремонта Береговой и Центральной ротонд, входного кортика и чугунного ограждения, а также благоустройства всей территории.

Помимо того, сейчас подготовлена документация для поставки уличной мебели в парк имени Кирова. Власти совместно с предпринимателями определяют дополнительные площадки для благоустройства.