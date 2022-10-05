Кировчане смогут создать и выбрать символику 650-летия областного центра

Конкурс запустили власти региона в рамках подготовки к юбилею Кирова. Фото: kirovreg.ru

Кировчане смогут сами выбрать символику 650-летия города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Власти объявляют конкурс на создание фирменного стиля праздничных мероприятий. Принять в нем участие смогут как юридические, так и физические лица возрастом от 18 лет. Конкурс пройдет с 12 октября по 2 ноября. 18 ноября жюри выберет победителя, который получит денежную премию.

Кроме того, наиболее проработанные конкурсные идеи представят на суд кировчан. Жители города проголосуют за лучший вариант.