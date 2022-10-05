В Кирове ограничат движение через три железнодорожных переезда

Ограничения будут действовать на разных переездах в разное время. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области закроют на ремонт три железнодорожных переезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Известно, что ограничения будут действовать в следующие дни:

- 7 октября с 15.00 до 21.00 - ж/д переезд на станции Пинюг Подосиновского района;

- 7 октября с 09.00 до 14.00 - ж/д переезд в микрорайоне Долгушино (автодорога «Киров - Бобино»);

- 11 октября с с 08.30 до 11.00 - ж/д переезд на Павла Корчагина (в районе спичечной фабрики микрорайона Долгушино).

Ограничения связаны с капремонтом пути и асфальтированием дороги.

Кировчан просят планировать свой маршрут с учетом информации и с пониманием отнестись к временным неудобствам.