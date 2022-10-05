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Происшествия5 октября 2022 9:22

В Кирове мужчина устроил пожар в магазине

Во время задержания оказалось, что он также находится в розыске по подозрению в совершении кражи
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина поджег магазин из-за ссоры с его владельцем. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях в одном из населенных пунктов города. Вечером в магазине на улице Центральной сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардии. Пока спасатели тушили пожар, хозяин торговой точки рассказал правоохранителям, что один из местных жителей давно угрожал поджечь магазин. Он же передал приметы подозреваемого.

Схожего с описанием мужчину разыскали на улице Южной. При себе у него к тому же была канистра с остатками бензина. Подозреваемый сознался в поджоге. При установлении личности оказалось, что 35-летний мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.