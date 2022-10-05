Кировчане могут сдать использованные батарейки в ЦМА Октябрьского района

Акция продлится до 23 октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове стартовала экологическая акция «Сдай батарейку, сохрани природу». Об этом сообщили в горадминистрации.

Акция идет в 8 округе Октябрьского района и продлится до 23 октября. По словам организаторов, она направлена на привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения.

- Батарейки, которые выработали свой ресурс, являются отходами второго класса опасности. Использованные аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с обычным бытовым мусором, - пояснили в мэрии Кирова.

В рамках мероприятия сдать батарейки можно в центр местной активности Октябрьского района по адресу: Преображенская, 74, телефон 89127343607. Приносить их можно в коробках и пластиковых бутылках.