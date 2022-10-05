В Первомайском районе пройдет вакцинация животных от бешенства

Вакцинация пройдет с 11 по 17 октября. Фото: admkirov.ru

В Первомайском районе с 11 по 17 сентября пройдет вакцинация домашних животных от бешенства. В частном секторе будут работать мобильные пункты, сообщает горадминистрация.

Привить животное может любой желающий бесплатно при наличии средства идентификации. В случае их отсутствия ветеринары на месте могут платно провести чипирование или биркование питомца.

- Животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения их возбудителей, - сообщили в горадминистрации.

График работы мобильных пунктов вакцинации можно посмотреть на скриншоте ниже.