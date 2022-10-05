В пригороде Кирова насмерть сбили пешехода

Водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на мужчину, который оказался на дороге. Фото: ГИБДД Кировской области

Во вторник, 4 октября в пригороде Кирова автомобиль «Лада Приора» сбил пешехода. По информации областной Госавтоинспекции, мужчина погиб.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла на автодороге «Киров-Пестовы-Сосновый» в 18 часов 55 минут. 27-летний водитель отечественного автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина оказался на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

ГИБДД Кировской области напоминает пешеходам о правилах перехода проезжей части:

- там, где есть пешеходные переходы - подземные, наземные и надземные - переходить следует только по ним;

- на разрешающий сигнал светофора;

- прежде чем выйти на дорогу, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.