В Кирове заканчивается ремонт улицы Карла Маркса

Рабочие асфальтируют проезжую часть по ночам. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершается ремонт улицы Карла Маркса. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы идут на участке от Воровского до Герцена. В ночное время рабочие укладывают верхний слой покрытия. Ремонт на участке от Комсомольской до Воровского уже почти завершен, остается только обустроить съезды. У ботанического сада заканчивается реконструкция ливневой канализации, в дальнейшем там появятся и плавающие люки. Подходит к концу и благоустройство пешеходных зон.

Параллельно с этим подрядчик ведет ремонт еще нескольких улиц: Дзержинского, Комсомольской, Луганской, Орджоникидзе. Большая часть работ на них уже завершена. Всего в текущем году отремонтируют 47 дорог.