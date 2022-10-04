В Кировской области отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября

Проверка должна была состояться завтра, 5 октября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области отменили проверку систем оповещения населения. Об этом сообщает правительство региона.

Проверка была запланирована на среду, 5 октября. В это время должны были включить электросирены, а также запустить информационное сообщение по телевизионным каналам, радио и уличным громкоговорителям.

- Как сообщили в управлении защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения, запланированная на завтра, 5 октября 2022, проводиться не будет, - сообщили в областном правительстве.

Причины отмены проверки не сообщаются.