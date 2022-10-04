В Кировской области общественники помогли 38 мужчинам, ошибочно получившим повестки

Некоторым кировчанам повестки приходят ошибочно. Фото: admkirov.ru

В Кировской области активисты ОНФ помогли 38 кировчанам, ошибочно получившим повестку. Общественники рассказали о нескольких таких случаях.

Так, к примеру, в Омутнинске повестку прислали отцу ребенка-инвалида. За помощью обратилась супруга призывника, которая не смогла бы в одиночку справляться из-за специфики заболевания. Военкомат учел обстоятельства после вмешательства общественников и призыв мужчины отменили.

Еще один случай произошел в Кирове, где повестку получил 47-летний мужчина с хронической экземой. Он объяснил о своей проблеме в военкомате, но ему отказали в прохождении медкомиссии. Повестку аннулировали после вмешательства активистов.

Всего за минувшую неделю в ОНФ поступило 1400 обращений. Больше всего жалоб поступает на отсутствие проведения медкомиссии или чисто формальное проведение.

Ранее мы сообщали об алгоритме действий в случае, если человеку ошибочно пришла повестка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.