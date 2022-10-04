В Кирове УК задолжала зарплату своим сотрудникам

Сотрудники получили зарплату за июнь только после вмешательства надзорного органа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове управляющая компания задолжала своим сотрудникам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

В результате проверки деятельности ООО «Жилремкомплекс» выяснилось, что девять работников предприятия не получили зарплату за июнь 2022 года. Прокурор по итогам ревизии внес представление, а также возбудил в отношении руководителя и предприятия производства по делам об административных правонарушениях. Это помогло: после вмешательства ведомства директор выплатил зарплату своим сотрудникам.

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