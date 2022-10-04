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Общество4 октября 2022 11:22

В Кирове УК задолжала зарплату своим сотрудникам

Ситуация разрешилась после вмешательства прокуратуры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сотрудники получили зарплату за июнь только после вмешательства надзорного органа.

Сотрудники получили зарплату за июнь только после вмешательства надзорного органа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове управляющая компания задолжала своим сотрудникам 300 тысяч рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

В результате проверки деятельности ООО «Жилремкомплекс» выяснилось, что девять работников предприятия не получили зарплату за июнь 2022 года. Прокурор по итогам ревизии внес представление, а также возбудил в отношении руководителя и предприятия производства по делам об административных правонарушениях. Это помогло: после вмешательства ведомства директор выплатил зарплату своим сотрудникам.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области 29 госслужащих скрывали свои доходы. Подробнее об этом - здесь.