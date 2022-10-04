Марс, Велеслав и Луна: какие необычные и редкие имена давали кировчане младенцам в сентябре

Всего в сентябре 2022 года в Кировской области родились почти 800 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Кировской области опубликовало список самых редких и популярных имен, которые родители дали своим новорожденным детям в сентябре 2022 года.

Так, среди самых необычных имен для мальчиков - Марс, Альберт и Велеслав. Девочки удостоились таких имен, как Луна, Софа и Анжелика. Самыми популярными именами среди малышей в сентябре стали Тимофей, Артем, Егор, Ева, Дарья и Анастасия.

По данным правительства региона, всего за минувший месяц в Кировской области родились 792 ребенка. Из них на свет появились 380 девочек и 412 мальчиков.