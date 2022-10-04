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Общество4 октября 2022 9:28

В Кировской области 29 госслужащих скрывали доходы и недвижимость

Всех виновных привлекли к дисциплинарной ответственности
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Руководителям ведомств внесли представления. Фото: прокуратура Кировской области

Руководителям ведомств внесли представления. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области 29 госслужащих скрывали свои доходы. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По закону о противодействии коррупции госслужащие обязаны ежегодно предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах, а также аналогичные данные касательно своей семьи. При очередной проверке выяснилось, что 29 сотрудников региональных УФССП и УФСИН предоставили недостоверную информацию. Размер неуказанных доходов составил от 12 до 722 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура выяснила, что госслужащие и их супруги неоднократно не предоставляли данные о наличии недвижимого имущества в различных населенных пунктах области.

Руководителям ведомств внесли представления. По их результатам нарушители понесли дисциплинарную ответственность.