В Кирове осудят 13 лже-врачей, выманивших у «пациентов» 14 миллионов рублей

Вскоре мошенники предстанут перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудят мошенников, работавших под видом врачей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстанут 13 человек родом из Республики Коми, Кировской и Тюменской областей в возрасте от 23 до 46 лет. Как стало известно, с мая 2017 по июнь 2018 года они представлялись кировчанам сотрудниками медицинских центров и приглашали горожан на бесплатную диагностику.

По итогам обследования «пациентам», преимущественно пожилым, сообщали об обнаружении несуществующих заболеваний, в том числе онкологических. Для лечения использовали «высокоэффективное медицинское оборудование», которое на поверку оказалось простыми массажерами. В общем и целом лже-врачам удалось обмануть 175 человек, получив от них 14 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество». Лже-врачи частично возместили причиненный ущерб в ходе следствия. Оставшиеся деньги возместят с продажи арестованного имущества. На данный момент расследование завершено, уголовное дело направили в суд.