В текущем месяце на участке планируют обустроить тротуары и съезды во дворы. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается строительство улицы Сурикова. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас подрядчик проводит асфальтирование участка от Некрасова до Красина. В минувшие выходные специалисты уложили нижние слои покрытия из черного щебня и пористого асфальтобетона. На втором этапе сформируют проезжую часть. В октябре планируется также обустроить съезды во дворы и тротуары. Работы идут круглосуточно с учетом погоды.

- Строительство ул. Сурикова ведется на участке протяженностью 800 метров. На объекте будут обустроены пешеходные зоны, проезжая часть, заездные карманы, установлено освещение, - добавили в горадминистрации.