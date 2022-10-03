5 октября в Кировской области пройдет проверка систем оповещения

В регионе в рамках проверки запустят электросирены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 5 октября, в Кировской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Об этом сообщает правительство региона.

Проверка готовности систем оповещения населения будет комплексной. В ее рамках включат электросирены, а по уличным громкоговорителям, радио и телевизионным каналам передадут информационное сообщение.

- Управление защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области просит граждан соблюдать спокойствие и порядок при проведении проверки, - добавили в пресс-службе правительства.