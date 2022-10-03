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Общество3 октября 2022 10:58

В Кирове создадут проект по улучшению освещения города

К следующей осени он должен быть реализован
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане часто жалуются на плохое освещение. Фото: kirovreg.ru

Кировчане часто жалуются на плохое освещение. Фото: kirovreg.ru

В Кирове создадут проект по внешнему освещению города. Об этом стало известно на еженедельной планерке губернатора Александра Соколова.

Ранее кировчане часто жаловались на плохое освещение. В частности, проблемы были замечены на улицах Чапаева и Свердлова. Ситуацию на этих участках исправили. Сейчас там горят светильники, однако необходимо добавить опоры и обрезать деревья, заслоняющие свет.

Александр Соколов поручил проработать и подготовить комплексный проект по улучшению уличного освещения в Кирове. К работе планируется привлечь и депутатов, и специалистов-энергетиков. Программу должны реализовать к следующей осени.