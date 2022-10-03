В Кирове жители шести многоквартирных домов остаются без отопления

Устранить дефекты на теплосетях планируют в течение двух дней, после чего тепло подадут в дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове жители шести домов продолжают оставаться без отопления. Об этом сообщил и.п. горадминистрации Вячеслав Симаков во время еженедельной планерки у губернатора Александра Соколова.

Ранее мы сообщали, что ресурсоснабжающая компания подала тепло во все дома. Однако шесть домов остаются без отопления из-за дефектов на сетях. Работы планируется завершить в течение двух дней. По словам Симакова, все дефекты, влияющие на длительное отсутствие горячей воды, устранены.

- Сейчас отрабатываются заявления граждан по взаимодействию с управляющими компаниями. Есть компании, которые не хотят реагировать на обращения, по таким компаниям мы обращаемся в прокуратуру и ГЖИ Кировской области, - добавил и.п. мэрии.

Александр Соколов поручил разобраться с недобросовестными компаниями.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове участок улицы Герцена перекроют из-за ремонта теплосетей.