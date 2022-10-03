Кировчанке избежать банкротства помогла Корпорация МСП

Предпринимательнице выписали штрафы за то, что она выдала зарплату иностранным сотрудникам наличными деньгами, а не через платежные системы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировской предпринимательнице Галине Серебренниковой грозил очень крупный штраф за нарушение валютного законодательства. Значительно уменьшить его размер женщине помогли в Корпорации МСП.

Штрафные санкции последовали за... выплату зарплаты сотрудникам - массажистам из Таиланда. Они являются нерезидентами, поэтому их работа оплачивается в валюте, но только через банки или электронные платежные системы. Во время пандемии коронавируса возникли сложности с открытием счетов в банках. И Серебренникова решила выдавать зарплату наличными. Все расходы она проводила через бухгалтерию и отражала в налоговых декларациях. Однако это не спасло ее от административного штрафа.

По действующей на тот момент редакции КоАП размер штрафа составлял 75% от выплаченной зарплаты. Предпринимательнице выписали 30 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму около 500 тыс. рублей. Выведя их из бизнеса, женщина могла стать банкротом. Галина обратилась за помощью в Корпорацию МСП.

В то время Госдума как раз рассматривала поправки в КоАП, среди которых было и снижение штрафа за такого рода нарушения с 75% до 20% от суммы проведенных операций. Команда юристов Корпорации МСП помогла предпринимательнице составить и подать кассационные жалобы в суд на применение новых норм КоАП по размеру штрафов.

В конце сентября Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел обращение Галины Серебренниковой и снизил общий размер штрафов. В итоге сумма сократилась в 10 раз - до 47 тыс. рублей. А бизнес был спасен от закрытия.

Принятые весной поправки в КоАП уже не раз помогли предпринимателям. Сразу после вступления изменений в силу юристы Корпорации разъяснили, как грамотно этим воспользоваться. Обратиться за помощью и консультацией предприниматели могут через специализированный «Сервис 360°».