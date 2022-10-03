Прогноз погоды с 3 по 7 октября в Кирове: дожди и сильный ветер

Погода на неделе будет дождливой, ветреной и прохладной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неделя обещает быть ветреной и дождливой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 3 по 7 октября в Кирове.

Понедельник, 3 октября

На улице распогодится: температура воздуха днем дойдет до +16 градусов. В полдень ожидается небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра составят до 10-14 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 744 до 748 мм ртутного столба.

Вторник, 4 октября

День будет пасмурным, без осадков. Термометры покажут отметку в +12 градусов максимум. Ветер не утихнет: возможны порывы до 11 м/с. Атмосферное давление - 751-753 мм ртутного столба.

Среда, 5 октября

С полудня начнется дождь, который утихнет только к ночи. Температура воздуха утром составит +10 градусов, днем - от +6 до +8. Снова ожидается сильный ветер: синоптики прогнозируют порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в течение дня опустится с 752 до 747 мм ртутного столба.

Четверг, 6 октября

Небольшой дождь будет лить весь день, до самой ночи. Воздух днем прогреется до +10 градусов максимум. Ветер успокоится: порывы составят лишь 4-5 м/с. Атмосферное давление - 744-745 мм ртутного столба.

Пятница, 7 октября

Утром и вечером ожидается небольшой дождь. В целом погода обещает быть без осадков. Температура воздуха вновь составит до +10 градусов. Снова поднимется ветер, возможны порывы до 10-13 м/с. Атмосферное давление - 741-743 мм ртутного столба.