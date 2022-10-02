В Кирове ищут молодого человека, нуждающегося в медицинской помощи

Всех, у кого есть информация о Дмитрии Шулаеве, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают молодого человека, который нуждается в медицинской помощи. Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», Дмитрия Шулаева не видели с 1 октября.

Кировчанин высокого роста - 180 см. Достаточно плотного телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения Дмитрий был одет в темно-синюю толстовку и спортивные брюки такого же цвета. На нем были черные кроссовки с белой полосой у подошвы.

Всех, у кого есть информация о Дмитрии Шулаеве, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.