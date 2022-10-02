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Общество2 октября 2022 13:07

В Кирове 3 октября несколько домов снова останутся без электричества

Энергию отключат на срок от 3 до 9 часов
Алина Сашина
Свет отключат на срок от 3 до 9 часов.

Свет отключат на срок от 3 до 9 часов.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Новая неделя для кировчанан снова начнется с отсутствия электричества. О плановых отключениях в Кирове 3 октября сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования. Сроки отсутствия электричества зависят от типа деятельности и будут варьироваться от трех до девяти часов. Под отключения попадают жители домов на улицах Инженерной, Фрунзе, Энтузиастов, Кольцова, Циолковского, Менделеева, Ломоносова, Молодой Гвардии. Володарского.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы).