В Котельничском районе ищут пропавшего грибника

Сергей Васильевич Альгин, 61-летний житель Котельнича, отправился в лес собирать грибы в районе деревни Боровики. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

О пропаже жителя Котельнича Сергея Альгина сообщили и поисковики из отряда «ЛизаАлерт», и правоохранители из МО МВД России «Котельничский».

Сергей Васильевич Альгин, 61-летний житель Котельнича, отправился в лес собирать грибы в первый день октября, в 11.00. Потерялся он в районе деревни Боровики. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы мужчины: выглядит он на 65-70 лет, рост около 160 см, полного телосложения, волосы светлые с залысиной.

На мужчине были темно-синие куртка и штаны, черные сапоги, коричневая кепка. В руках были емкость для сбора грибов и светлая корзина.

Если у вас есть сведения об этом человеке, позвоните по телефону дежурной части: 8 (83342) 7-54-00 или 8 (800) 700 54 52, или 112.