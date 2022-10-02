В Кировскую область привезли 39 детей-сирот из Донецка

Ребятишек на железнодорожном вокзале встретили зампред регионального правительства Светлана Шумайлова и и.о. министра образования региона Ольга Рысева. Фото: kirovreg.ru

В субботу, 1 октября, в Кировскую область приехали 39 ребятишек. По информации пресс-службы регионального правительства, это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Они воспитывались в Донецкой школе-интернате №1. Затем временно проживали в Ростовской области.

Ребятишек на железнодорожном вокзале встретили зампред регионального правительства Светлана Шумайлова и и.о. министра образования региона Ольга Рысева.

Светлана Шумайлова сообщила, что детей разместят в четырех подведомственных министерству образования региона организациях. С ребятами поработают психологи детских домов и Кировского областного центра усыновления, опеки и попечительства. В октябре дети пройдут диспансеризацию. Если понадобится медицинская помощь, ее окажут каждому ребенку.

По словам и.о. министра образования Кировской области Ольги Рысевой, уже 3 октября дети будут учиться в школах-интернатах и общеобразовательных организациях Кирова и районов области. Влиться в учебный процесс и новые школьные коллективы им помогут педагоги.