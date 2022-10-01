В Кировской области с 1 октября открылся сезон охоты на бобра и выдру

Охотникам необходимо получить разрешение на добычу животных. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как сообщает областное Минохраны окружающей среды, сезон продлится до 28 февраля 2023 года. Утвержденный лимит добычи выдры составляет 111 особей, 17 из них - в общедоступных охотничьих угодьях. Норма добычи бобра - 2501 особь.

- По данным государственного охотничьего реестра, в сезоне 2021-2022 годов на территории области добыто 2949 бобров и 18 выдр, - добавили в Минохраны окружающей среды.

Ведомтсво сообщает: разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленные охотничьи угодья можно приобрести у соответствующих охотпользователей. Разрешения в общедоступные охотничьи угодья выдаются управлением охраны и использования животного мира министерства по адресу: Киров, ул. Володарского, 82, каб. 4. За ними можно обратиться можно также в МФЦ «Мои документы» и на портал Госуслуг.