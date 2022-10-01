Кировским подросткам предложили поработать почтальонами

Дети смогут устроиться почтальонами или операторами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировские подростки смогут устроиться на работу почтальонами. Об этом сообщает горадминистрация.

На днях в территориальном управлении по Первомайскому району прошло оргсобрание с несовершеннолетними, планирующими трудоустраиваться осенью. Работодателем для них нынешней осенью выступит АО «Почта России». Ребятам предложили наняться на должности почтальонов по корреспонденции или операторов по обеспечению деятельности.

Как уточнили в мэрии, всего планируется устроить на работу 13 подростков. Для них организовали встречу с работодателем, где они смогли задать интересующие вопросы и уточнить график работы.