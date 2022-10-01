В Кирове осудят руководителя организации, задолжавшего энергетикам 150 миллионов рублей

Вскоре над кировчанином состоится суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове осудят мужчину, который создал организацию для умышленного накопления долгов за электроэнергию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие МВД, с 2013 года 45-летний кировчанин возглавил некую организацию. Ее целью было оказание посреднических услуг при поставке электроэнергии от ресурсоснабжающей компании для нужд нескольких промпредприятий региона. С 2014 по 2016 год он умышленно копил долги за поставленный ресурс, дабы снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль производств-потребителей. Общий ущерб, причиненный поставщику, «Т Плюс», составил более 150 миллионов рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». Он возместил сумму еще в период предварительного расследования. На данный момент материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.