В Кирове с 1 октября начнут работать ночные маршруты общественного транспорта

Пока что работать будут только три маршрута. Фото: kirovreg.ru

В Кирове ввели несколько ночных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в правительстве региона.

По ночам будут работать следующие маршруты:

- троллейбус №3-к «завод Сельмаш - площадь XX партсъезда»;

- автобус № 53-К «Биохимзавод - Железнодорожный вокзал»;

автобус № 46-К «площадь XX партсъезда - Механический завод (Нововятск)».

Маршруты начинают свою работу с 1 октября 2022 года по графику с 22.00 до 01.15 с интервалом движения в один час. Отправление будет осуществляться с начальных (конечных) остановок в 22.00, 23.00, 00.00 и 01.00 ежедневно.

Создание ночного общественного транспорта нацелено на сотрудников предприятий, которые поздно заканчивают вечернюю смену или выходят на ночную. Нередко им приходится добираться на такси. Маршруты пока что будут работать в тестовом режиме. Специалисты в это время проанализируют пассажиропоток, востребованность и необходимость ночных рейсов.