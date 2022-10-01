Прогноз погоды на 1 и 2 октября в Кирове: усиление ветра и дожди

В воскресенье ожидаются дожди, которые будут лить целый день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выходных нас снова ждут погодные качели. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 1 и 2 октября в Кирове.

В субботу, 1 октября, ожидается преимущественно пасмурная погода, но без осадков. В полдень, по прогнозам синоптиков, ненадолго выглянет солнце. Температура воздуха в этот день не поднимется выше +11 градусов. Усилится ветер: порывы составят до 13 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет медленно снижаться с 752 до 749 мм ртутного столба.

В воскресенье, 2 октября, погода переменится: в течение всего дня будет лить дождь. Местами - сильный. Ветер усилится еще больше, порывы могут составить до 15 м/с. Температура воздуха в этот день поднимется до +14 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и к ночи опустится с 745 до 743 мм ртутного столба.