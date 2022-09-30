В Кирове задержали двух молодых людей, вломившихся в магазин

Обоих задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нововятске задержали двух молодых людей, проникших в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 21.00. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации из магазина на улице Советской. На место выехала группа задержания.

Подъезжая к магазину, росгвардейцы увидели двух молодых людей, выбегавших из помещения. Один из них по пути бросил на землю пиво и сигареты. Его удалось задержать на улице Пушкарева. Второго по приметам, переданным в эфир, поймал другой экипаж. Обоих юношей передали полиции для дальнейшего разбирательства.