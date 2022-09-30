В Лянгасово на одну ночь ограничат движение транспорта через ж/д переезд

Пеерезд будет закрыт с 20.00 30 сентября. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Лянгасово временно ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Речь идет о втором переезде со стороны улицы Комсомольской в Лянгасово. На участке пройдут работы по ремонту железнодорожных путей. В связи с этим движение транспорта через переезд ограничат с 20.00 30 сентября до 07.00 1 октября.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в пресс-службе ГЖД.