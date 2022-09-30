В Кирове полицейские задержали угонщика-рецидивиста

52-летний кировчанин ранее уже был судим за аналогичное преступление. Фото: УМВД по Кировской области

В Кирове задержали угонщика-рецидивиста. Об этом сообщили в областном УМВД.

25 сентября в полицию обратился кировчанин, сообщив, что некто угнал автобус, припаркованный на улице Чистопрудненской. Правоохранители выяснили, что злоумышленник проник в машину через дверь. Ключи остались в замке зажигания, поэтому завести транспорт и уехать не составило труда. Позднее автобус нашли на обочине: водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего скрылся.

Угонщика удалось найти и задержать. Им оказался 52-летний кировчанин, ранее уже судимый за аналогичное преступление. В совершенном он сознался. Полиции удалось установить, что он же причастен к угону УАЗа в августе 2022 года. Мужчина с помощью отвертки вскрыл машину, ею же завел транспорт и уехал. Брошенный транспорт нашли на трассе «Киров - Советск».

На угонщика завели уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас расследование продолжается.