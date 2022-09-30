В Вятскополянском районе в пожаре погибла 45-летняя женщина

Трагедия могла произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятскополянском районе в пожаре погибла женщина. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Трагедия произошла утром 29 сентября. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов в садовом обществе «Заречный» города Сосновка. На месте происшествия спасатели нашли тело 45-летней женщины.

Следком начал проверку по данному факту. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы сообщали, что в Даровском в пожаре погибли два человека. Еще двое пострадали, их госпитализировали в местную ЦРБ.