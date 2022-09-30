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Общество30 сентября 2022 9:05

В Кирове полицейские помогли доставить в больницу роженицу

У женщины внезапно начались схватки, и ее муж обратился за помощью к автоинспекторам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Михаил Мельчаков и Денис Скрябин откликнулись на просьбу о помощи. Фото: УМВД по Кировской области

Михаил Мельчаков и Денис Скрябин откликнулись на просьбу о помощи. Фото: УМВД по Кировской области

В Кирове полицейские помогли роженице вовремя добраться в больницу. Об этом рассказали в областном УМВД.

Случай произошел в селе Красное Нововятского района. К инспекторам ДПС Михаилу Мельчакову и Денису Скрябину обратился один из водителей. У его беременной жены, ехавшей с ним, начались схватки, и ее нужно было срочно доставить в больницу.

Инспекторы сопроводили автомобиль кировчанина до перинатального центра с включенными звуковыми и световыми сигналами. Полицейские успешно передали роженицу врачам и вернулись на пост.