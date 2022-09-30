В Кирове на перекрестке улиц Ленина и Современной появилась новая разметка

Ранее на перекрестке Ленина и Рудницкого изменили схему движения из-за трудностей при проезде. Фото: admkirov.ru

В Кирове нанесли новую разметку на перекрестке улиц Ленина и Современной. Об этом сообщает горадминистрация.

Разметку привели в соответствие установленным ранее дорожным знакам. Напомним, из-за трудностей при пересечении перекрестка Ленина и Рудницкого схему движения при направлении из Нововятска в Киров изменили.

Теперь по крайней левой полосе можно двигаться только прямо, а поворот налево во дворы между домами №89 и 191 по Ленина запрещен. По крайней правой полосе проезжей части на Ленина движение направо разрешено только на улицу Рудницкого, чтобы избежать перестроение автомобилей из-за дальнейшего сужения дороги.