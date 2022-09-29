В Кировской области руководитель МУПа начислял себе зарплату за не сделанную работу

Мужчина фиктивно исполнял обязанности по разным должностям, но получал за это реальную зарплату и даже премии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Орловском районе руководитель одного из муниципальных унитарных предприятий подозревается в присвоении денежных средств. Как сообщили в региональном Следкоме, факт преступления установили сотрудники УФСБ России по Кировской области.

Выяснилось, что мужчина фиктивно исполнял обязанности по разным должностям, но получал за это реальную зарплату и даже премии. Нанося таким образом крупный ущерб учреждению. По данному факту региональный следственный комитет возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств с использованием своего служебного положения).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.