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Общество29 сентября 2022 14:01

В Кировской области руководитель МУПа начислял себе зарплату за не сделанную работу

В отношении него Следком возбудил уголовное дело
Алина Сашина
Мужчина фиктивно исполнял обязанности по разным должностям, но получал за это реальную зарплату и даже премии.

Мужчина фиктивно исполнял обязанности по разным должностям, но получал за это реальную зарплату и даже премии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Орловском районе руководитель одного из муниципальных унитарных предприятий подозревается в присвоении денежных средств. Как сообщили в региональном Следкоме, факт преступления установили сотрудники УФСБ России по Кировской области.

Выяснилось, что мужчина фиктивно исполнял обязанности по разным должностям, но получал за это реальную зарплату и даже премии. Нанося таким образом крупный ущерб учреждению. По данному факту региональный следственный комитет возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств с использованием своего служебного положения).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.