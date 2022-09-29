В Кирове в сквере 60-летия СССР обновили детскую площадку

Площадку полностью подготовят к 1 октября. Фото: admkirov.ru

В Кирове в сквере 60-летия СССР благоустроили детскую площадку. Об этом сообщает горадминистрация.

На территории подняли уровень покрытия, закупили и установили новый многофункциональный игровой комплекс и детское спортивное оборудование. Сейчас осталось только закрепить новые элементы.

Стоимость работ составила около 400 тысяч рублей. По заверениям мэрии, все оборудование сертифицировано и соответствует всем требованиям безопасности. Обновленную площадку планируют полностью подготовить до 1 октября.

Помимо этого, в сквере прошли и другие работы. Так, на территории восстановили кладку у фонтана и привели в порядок ступени лестниц.